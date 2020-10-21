***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -1.403 3.604.255 -19.175.731 866.440 22.520.624 22.520.624Transferler23 0 0 0 0 0 866.440 -866.440 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 0 0 -1.633 0 0 -15.925.771 -15.927.404 -15.927.404Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -3.036 3.604.255 -18.309.291 -15.925.771 6.593.220 6.593.220Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -3.036 3.604.255 -18.309.291 -15.925.771 6.593.220 6.593.220Transferler23 0 0 0 0 -15.925.771 15.925.771 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 0 0 0 0 0 -1.242.073 -1.239.037 -1.239.037Dönem Karı (Zararı)3.036Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 0 3.604.255 -34.235.062 -1.242.073 5.354.183 5.354.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.845 -94.617Dönem Karı (Zararı)-1.242.073 -15.925.771Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.242.073 -15.925.771Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.162.897 15.582.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 104 1.328Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler326.418 -109.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 80.018 11.317Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 246.400 -120.659Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 836.375 15.690.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler81.021 248.591Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -140.881 -37.585Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 11.568 175.034Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 23.442 17.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -20.744 20.034Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 55.188 -18.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler152.448 91.840Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -28.214 -25.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 180.662 117.830Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.845 -94.617YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.845 -94.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.845 -94.617DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.545 109.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.390 14.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.390 14.545 109.162Ticari Alacaklar0 0 0Diğer Alacaklar110.731 6.705 2.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 0 4.155 898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 110.731 2.550 1.254Peşin Ödenmiş Giderler633 2.214 2.115İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 633 2.214 2.115Diğer Dönen Varlıklar12 67.480 39.266 1.295ARA TOPLAM195.234 62.730 114.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR195.234 62.730 114.724DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.706.753 5.543.128 21.233.705Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 4.706.753 5.543.128 21.233.705Ticari Alacaklar0 0 0Diğer Alacaklar1.565.814 1.658.959 1.755.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 1.565.814 1.658.959 1.755.927Maddi Duran Varlıklar16 0 104 1.432Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 0 0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.272.567 7.202.191 22.991.064TOPLAM VARLIKLAR6.467.801 7.264.921 23.105.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0 0Ticari Borçlar103.773 80.331 62.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 103.773 80.331 62.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 183.331 98.871 78.837Diğer Borçlar138.232 83.044 186.654İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 138.225 50.123 154.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7 32.921 32.588Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 62.788 67.491 42.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 5.222 1.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 62.788 62.269 40.814Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 210.334 147.860 101.981ARA TOPLAM698.458 477.597 472.384TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER698.458 477.597 472.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0Ticari Borçlar0 0 0Diğer Borçlar0 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 23.000 13.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 23.000 13.627Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 415.160 171.104 99.153TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER415.160 194.104 112.780TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.113.618 671.701 585.164ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.354.183 6.593.220 22.520.624Ödenmiş Sermaye23 20.000.000 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 17.197.511 17.197.511 17.197.511Birleşme Denkleştirme HesabıPaylara İlişkin Primler (İskontolar)23 29.552 29.552 29.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -3.036 -1.403Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -3.036 -1.403Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 -3.036 -1.403Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 3.604.255 3.604.255 3.604.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -34.235.062 -18.309.291 -19.175.731Net Dönem Karı veya Zararı32 -1.242.073 -15.925.771 866.440Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.354.183 6.593.220 22.520.624TOPLAM KAYNAKLAR6.467.801 7.264.921 23.105.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 0 0Satışların Maliyeti25 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri26 -553.459 -545.495Pazarlama Giderleri26 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 147.944 356.222Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -836.480 -15.735.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.241.995 -15.924.850Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.241.995 -15.924.850Finansman Gelirleri30 0 0Finansman Giderleri30 -78 -921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.242.073 -15.925.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.242.073 -15.925.771DÖNEM KARI (ZARARI)-1.242.073 -15.925.771Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.242.073 -15.925.771Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06200000 -0,79600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.036 -1.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 3.036 -1.634Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.036 -1.634TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.239.037 -15.927.405Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.239.037 -15.927.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882936BIST