***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 18:47
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -3.036 3.604.255 -18.309.291 -15.925.771 6.593.220 6.593.220
Transferler
27 0 0 0 0 0 -15.925.771 15.925.771 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -2.776 0 0 -81.471 -84.247 -84.247
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -5.812 3.604.255 -34.235.062 -81.471 6.508.973 6.508.973
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 3.604.255 -34.235.062 -1.242.073 5.354.183 5.354.183
Transferler
27 0 0 0 0 -1.242.073 1.242.073 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -159.102 -159.102 -159.102
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.597.511 29.552 3.604.255 -35.477.135 -159.102 5.195.081 5.195.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241 338
Dönem Karı (Zararı)
37 -159.102 -81.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.336 -5.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 0 62
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.336 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31 8.336 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -5.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
151.007 87.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 67.639 27.074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 633 -5.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 33.044 -3.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 336.791 19.567
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.307 43.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.407 5.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 7.408 -4.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -296.815 9.739
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
241 338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
241 338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
241 338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.390 14.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.631 14.883
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 16.631 16.390
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 109.477 110.731
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 60.072 67.480
ARA TOPLAM
186.180 195.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.180 195.234
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 4.706.753 4.706.753
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.499.429 1.565.814
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.499.429 1.565.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.206.182 6.272.567
TOPLAM VARLIKLAR
6.392.362 6.467.801
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 136.817 103.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 520.122 183.331
Diğer Borçlar
11 140.539 138.232
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 140.532 138.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7 7
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 71.124 62.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 71.124 62.788
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 328.679 210.334
ARA TOPLAM
1.197.281 698.458
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.281 698.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 415.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 415.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.281 1.113.618
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.195.081 5.354.183
Ödenmiş Sermaye
27 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 17.197.511 17.197.511
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 29.552 29.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.604.255 3.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -35.477.135 -34.235.062
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -159.102 -1.242.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.195.081 5.354.183
TOPLAM KAYNAKLAR
6.392.362 6.467.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -117.486 -87.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 636 6.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -42.252 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-159.102 -81.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 -27
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-159.102 -81.471
Finansman Gelirleri
34 0 0
Finansman Giderleri
33 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-159.102 -81.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-159.102 -81.471
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -159.102 -81.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -159.102 -81.471
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,00800000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -2.776
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -2.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.102 -84.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-159.102 -84.247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884062
BIST