***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -3.036 3.604.255 -18.309.291 -15.925.771 6.593.220 6.593.220Transferler27 0 0 0 0 0 -15.925.771 15.925.771 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 -2.776 0 0 -81.471 -84.247 -84.247Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -5.812 3.604.255 -34.235.062 -81.471 6.508.973 6.508.973Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 3.604.255 -34.235.062 -1.242.073 5.354.183 5.354.183Transferler27 0 0 0 0 -1.242.073 1.242.073 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -159.102 -159.102 -159.102Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 17.597.511 29.552 3.604.255 -35.477.135 -159.102 5.195.081 5.195.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI241 338Dönem Karı (Zararı)37 -159.102 -81.471Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.336 -5.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 0 62Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.336 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31 8.336 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 -5.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 -5.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler151.007 87.021Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 67.639 27.074Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 633 -5.045Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 33.044 -3.398Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 336.791 19.567Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.307 43.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-289.407 5.253Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 7.408 -4.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -296.815 9.739Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları241 338YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)241 338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)241 338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.390 14.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.631 14.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 16.631 16.390Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 109.477 110.731Türev Araçlar15 0 0Stoklar13 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 633Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 60.072 67.480ARA TOPLAM186.180 195.234Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR186.180 195.234DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 4.706.753 4.706.753Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.499.429 1.565.814İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 1.499.429 1.565.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.206.182 6.272.567TOPLAM VARLIKLAR6.392.362 6.467.801KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 136.817 103.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 520.122 183.331Diğer Borçlar11 140.539 138.232İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 140.532 138.225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7 7Devlet Teşvik ve Yardımları20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 71.124 62.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21-22 71.124 62.788Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 328.679 210.334ARA TOPLAM1.197.281 698.458Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler35 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.197.281 698.458UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 415.160TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 415.160TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.197.281 1.113.618ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.195.081 5.354.183Ödenmiş Sermaye27 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 17.197.511 17.197.511Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 29.552 29.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 3.604.255 3.604.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -35.477.135 -34.235.062Net Dönem Karı veya Zararı37 -159.102 -1.242.073TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.195.081 5.354.183TOPLAM KAYNAKLAR6.392.362 6.467.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 0 0Satışların Maliyeti28 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri29-30 -117.486 -87.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 636 6.511Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -42.252 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-159.102 -81.444Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 -27Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-159.102 -81.471Finansman Gelirleri34 0 0Finansman Giderleri33 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-159.102 -81.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-159.102 -81.471DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35-37 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)37 -159.102 -81.471Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37 -159.102 -81.471Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,00800000 -0,00400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -2.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -2.776Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -2.776TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.102 -84.247Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-159.102 -84.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884062BIST