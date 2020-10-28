***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2020 13:32
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -3.036 3.604.255 -18.309.291 -15.925.771 6.593.220 6.593.220
Transferler
27 0 0 0 0 0 -15.925.771 15.925.771 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 3.036 0 0 -150.820 -147.784 -147.784
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 0 3.604.255 -34.235.062 -150.820 6.445.436 6.445.436
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 3.604.255 -34.235.062 -1.242.073 5.354.183 5.354.183
Transferler
27 0 0 0 0 -1.242.073 1.242.073 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -306.710 -306.710 -306.710
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.597.511 29.552 3.604.255 -35.477.135 -306.710 5.047.473 5.047.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
835 1.232
Dönem Karı (Zararı)
37 -306.710 -150.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.336 6.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 0 104
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.336 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31 8.336 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 6.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 6.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
299.209 145.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 122.511 -12.882
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -1.334 -4.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 21.904 17.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 178.512 114.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 298.362 46.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.746 -14.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -10.109 -14.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -310.637 -650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
835 1.232
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
835 1.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
835 1.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.390 14.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.225 15.777
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.225 16.390
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 109.690 110.731
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.967 633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 77.589 67.480
ARA TOPLAM
206.471 195.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.471 195.234
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 4.706.753 4.706.753
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.444.344 1.565.814
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.444.344 1.565.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.151.097 6.272.567
TOPLAM VARLIKLAR
6.357.568 6.467.801
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 125.677 103.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 361.843 183.331
Diğer Borçlar
11 436.594 138.232
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 436.442 138.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 152 7
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 71.124 62.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 71.124 62.788
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 314.857 210.334
ARA TOPLAM
1.310.095 698.458
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.095 698.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 415.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 415.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.095 1.113.618
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.047.473 5.354.183
Ödenmiş Sermaye
27 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 17.197.511 17.197.511
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 29.552 29.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.604.255 3.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -35.477.135 -34.235.062
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -306.710 -1.242.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.047.473 5.354.183
TOPLAM KAYNAKLAR
6.357.568 6.467.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -317.130 -291.293 -163.260 -119.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 51.037 140.473 28.239 1.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -40.617 0 -6.649 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-306.710 -150.820 -141.670 -118.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-306.710 -150.820 -141.670 -118.415
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 0 0 27
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-306.710 -150.820 -141.670 -118.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-306.710 -150.820 -141.670 -118.388
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -306.710 -150.820 -141.670 -118.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -306.710 -150.820 -141.670 -118.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,01500000 -0,00800000 -0,00700000 -0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 3.036 0 5.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 3.036 0 5.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 3.036 0 5.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-306.710 -147.784 -141.670 -112.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-306.710 -147.784 -141.670 -112.575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884663
BIST