***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
20.10.2020 17:15
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim, 02.03.2020 Finansal Rapor, Faaliyet Raporuna İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2019-31.12.2019 finansal tablo ve dipnotların tümü ile birlikte 2019 yılı faaliyet raporu
Değişikliğin Nedeni
2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeni ile TTK'nun 403/5. Maddesinde öngörülen prosedürün uygulanması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net Dönem Karına veya Zararına etkisi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle 28.07.2020 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda TTK'nun 403/5. Maddesinde öngörülen prosedür uygulanmış ve 01.01.2019-31.12.2019 dönemi finansal tablolarının tekrar bağımsız denetimden geçirilmesi kararı alınmıştır.
Bu nedenle 2019 yılı faaliyet raporu, finansal tabloları ve dipnotları ile sorumluluk beyanı tekrar kamunun bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882584
BIST