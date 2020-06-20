***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
20.06.2020 09:23
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 16:45'da Park Dedeman Otel - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılacağına ilişkin toplantıya çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Haziran 2020 tarih ve 10087 sayılı nüshasının 474. ve 475. Sayfasında ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sistemi (e-GKS) ile Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmişti. Ancak Park Dedeman Oteli tarafından Olağan Genel Kurulumuzun yapılacağı Park Dedeman Levent otelinin, ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan COVID-19 virüs salgını sürecine bağlı teknik sebeplerle 24 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantımız için gerekli hizmeti tarafımıza sağlayamayacağı bildirilmiştir. Toplantı ilanda gösterilen adreste yapılamayacağından 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, iptale ilişkin gerekli bildirim ve ilanların yapılmasına yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir. Kamunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852193
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0335
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6377
18:05383,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,54
|Açılış
|: 383,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,48
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4300
|8,4723
|% -0,73
|
|Frank
|7,1585
|7,2016
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|20,31
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.507
|20,40
|
|Tam
|2.556
|2.570
|18,90
|
|Yarım
|1.246
|1.257
|10,20
|
|Çeyrek
|625
|629
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,64
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|0,40
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