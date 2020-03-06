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***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.03.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 06.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKYO00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, EGCEY, TRAAKYOW91Q4 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKYO00017 0 0
B Grubu, EGCEY, TRAAKYOW91Q4 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGCEY_ KarDagıtımTablosu_2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.604.256
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -419.147 -316.572
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı -419.147 -316.572
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -19.381.566 -13.423.034
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -19.800.713 -13.739.606
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -19.800.713 -13.739.606
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -19.800.713 -13.739.606
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek -19.800.713 -13.739.606
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825019


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Tam 2.171 2.225 27,69  
Yarım 1.049 1.077 13,39  
Çeyrek 526 538 6,70  
Gümüş.Ons 17,38 17,40 -0,07  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
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