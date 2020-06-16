***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Başkanlığı'nın 16.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2515 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851435BIST