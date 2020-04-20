***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Borsa Istanbul'un 12.03.2020 tarihli yazısı ile 2019 yılına ait Kotta Kalma ücretini ödemediğinden dolayı uyarılmış olup, konu Borsa Istanbul'un aynı tarihli KAP açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şirketimizin 2019 yılına ait kotta kalma ücreti ödenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839366BIST