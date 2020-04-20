***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 18:16
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Borsa Istanbul'un 12.03.2020 tarihli yazısı ile 2019 yılına ait Kotta Kalma ücretini ödemediğinden dolayı uyarılmış olup, konu Borsa Istanbul'un aynı tarihli KAP açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şirketimizin 2019 yılına ait kotta kalma ücreti ödenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839366
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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|Açılış
|: 379,06
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|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6105
|8,6537
|% -0,32
|
|Frank
|7,1445
|7,1876
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8455
|1,8548
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|13,69
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|26,16
|26,16
|-1,92
|