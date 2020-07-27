EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8102
|8,8544
|% 0,86
|Frank
|7,4318
|7,4765
|% 0,31
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|37,11
|Altın Gr.
|429
|429
|10,30
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|Tam
|2.891
|2.915
|120,70
|Yarım
|1.403
|1.423
|55,90
|Çeyrek
|704
|712
|27,90
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|1,63
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
Seans Raporu
- 17:58CMBTN Yüzde 9.95 oranında artışla 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 528 adet işlem
- 17:57QNBFB Yüzde 9.94 oranında artışla 66.90 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 187 adet işlem
- 17:56CEOEM Yüzde 7.02 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 751, 419 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, TAVHL
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 9 artarak (% 0.45 ) 1, 101