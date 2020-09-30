***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Mehmet Cemal TÜKEL'in istifasının kabulüne, Mehmet Cemal TÜKEL 'in istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın İlker CANÖZER'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,karar vermiştir.İlker CANÖZER'in kısa özgeçmişi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877497BIST