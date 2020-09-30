***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 17:14
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Mehmet Cemal TÜKEL'in istifasının kabulüne, Mehmet Cemal TÜKEL 'in istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın İlker CANÖZER'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
karar vermiştir.
İlker CANÖZER'in kısa özgeçmişi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877497
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7157
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1011
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1384
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05468,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -8,18
|Açılış
|: 468,36
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7071
|7,7157
|% -1,29
|
|Euro
|9,0208
|9,0403
|% -1,51
|
|Sterlin
|9,9158
|9,9655
|% -0,95
|
|Frank
|8,3273
|8,3775
|% -1,60
|
|Riyal
|2,0475
|2,0578
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-7,81
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|-0,21
|