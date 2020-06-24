***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 13:38
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep AYGÜL Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 19.06.2020 0 212 343 06 26 egcey@egelico.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207671
Ersoy ÇOBAN Yatırımcı İlişkileri Personeli 19.06.2020 0 212 343 06 26 egcey@egelico.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852634
BIST
13:44115.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -141,54
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:446,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:447,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:44391,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,69
|Açılış
|: 392,05
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|ULAS
|4,98
|16.439.036
|% 9,69
|
|UZERB
|6,00
|252.312
|% 4,71
|
|YONGA
|28,00
|103.414
|% 3,70
|
|TGSAS
|5,48
|8.356.334
|% 3,59
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,38
|23.817.404
|% -8,61
|
|BAYRK
|8,39
|9.347.527
|% -6,57
|
|RTALB
|32,80
|60.231.059
|% -6,23
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GUSGR
|4,74
|618.533.819
|% 3,72
|
|GARAN
|8,35
|545.705.606
|% -1,30
|
|KARSN
|2,83
|468.832.949
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,00
|467.044.943
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,43
|433.538.583
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|433.538.583
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,87
|173.914.719
|% 7,41
|
|KARSN
|2,83
|468.832.949
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,00
|467.044.943
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,74
|618.533.819
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5648
|8,6078
|% 0,22
|
|Frank
|7,2279
|7,2715
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|7,86
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|18,90
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,30
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,61
|