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***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2020 13:33
GÜNCEL HABERLER



***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAN EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.07.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 1.25 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
EGC TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. GÜLDEM ATABAY ŞANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.03.2018 İcrada Görevli Değil Danışman Evet Bağımsız Üye Değil
EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ EBRU EGELİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 05.09.2017 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET CEMAL TÜKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 04.08.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖMER FARUK ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.07.2020 İcrada Görevli Değil Danışman Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ UĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Temsilcisi Hayır Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EBRU EGELİ Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Temsilcisi Yönetici Genel Müdür Vekili YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863317


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Cumhuriyet 2.869 2.898 2,10  
Tam 2.956 2.980 2,10  
Yarım 1.435 1.454 1,00  
Çeyrek 720 728 0,50  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 -0,09  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,01  
B. Petrol 44,09 44,09 0,48  
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