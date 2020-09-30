***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2020 17:18
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAN EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.07.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 1.25 Bağımsız Üye Değil
EGC TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. GÜLDEM ATABAY ŞANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.03.2018 İcrada Görevli Değil Danışman Evet Bağımsız Üye Değil
EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ EBRU EGELİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 05.09.2017 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
İLKER CANÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 26.09.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖMER FARUK ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Danışman Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ UĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Temsilcisi Hayır Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877501
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
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|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
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|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
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|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
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|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
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|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
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|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
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|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
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|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
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|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
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|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
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|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
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|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
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|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
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|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
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|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7097
|7,7153
|% -1,30
|
|Euro
|9,0252
|9,0488
|% -1,42
|
|Sterlin
|9,9196
|9,9694
|% -0,91
|
|Frank
|8,3308
|8,3810
|% -1,56
|
|Riyal
|2,0490
|2,0593
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-6,65
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
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|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,43
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