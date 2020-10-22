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***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

22.10.2020 15:25
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***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 22.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası  ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında  gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamınınkarşılıksız kaldığının belirtilmesine,  gerekli işlemlerin ve   gerekli  bildirimlerin yapılmasına,  Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,
2-Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında, "Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiş olduğundan,
31.12.2019 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000-TL ve öz kaynağı 5.354.183-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %77,32 olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 6.467.801-TL ve yükümlülükler toplamı ise 1.113.618-TL.'dır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu(TTK)  376 ikinci ve üçüncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ  uygulaması çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği)  çerçevesinde hazırlanan 2019 yıllık finansal tablosu dikkate alınarak TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883046


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