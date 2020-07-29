***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.07.2020 13:33
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
Denetim Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN(Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Mehmet Cemal TÜKEL(Başkan), Tan EGELİ(Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN (Başkan) ve Tan EGELİ (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863316
BIST
14:591.140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,96
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
14:596,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
14:598,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0689
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
14:59438,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,49
|Açılış
|: 438,35
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.616.678
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.660.431
|% 9,99
|
|TKURU
|49,12
|1.299.126
|% 9,99
|
|YONGA
|28,64
|233.369
|% 9,98
|
|KSTUR
|89,85
|77.720
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,73
|6.263.386
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,93
|371.491
|% -8,82
|
|BMELK
|6,22
|14.925
|% -8,39
|
|ASELS
|36,16
|1.490.122.553
|% -0,88
|
|GUSGR
|6,26
|1.247.219.375
|% 5,03
|
|EKGYO
|2,19
|888.004.715
|% -1,35
|
|GARAN
|7,28
|672.863.156
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,02
|546.633.844
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,19
|888.004.715
|% -1,35
|
|TSKB
|1,15
|237.555.127
|% -1,71
|
|IHLAS
|0,90
|182.729.656
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,26
|1.247.219.375
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,02
|546.633.844
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9996
|9,0448
|% 0,70
|
|Frank
|7,5540
|7,5995
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-1,14
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.898
|2,10
|
|Tam
|2.956
|2.980
|2,10
|
|Yarım
|1.435
|1.454
|1,00
|
|Çeyrek
|720
|728
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
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