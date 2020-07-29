***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.Denetim Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN(Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Mehmet Cemal TÜKEL(Başkan), Tan EGELİ(Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN (Başkan) ve Tan EGELİ (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863316BIST