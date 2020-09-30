***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.09.2020 17:16
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
Denetim Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN(Başkan) ve İlker CANÖZER (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: İlker CANÖZER(Başkan), Ömer Faruk ERDOĞAN (Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN (Başkan) ve İlker CANÖZER (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877499
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|BALAT
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|1.809.146
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|ISBIR
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|MRSHL
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|ALCAR
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|116.602.175
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|SISE
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|ASELS
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|KARSN
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|KRDMD
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|891.810.731
|% 3,35
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|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
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|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7159
|7,7214
|% -1,22
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|Euro
|9,0361
|9,0515
|% -1,39
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|Sterlin
|9,9218
|9,9716
|% -0,89
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|Frank
|8,3285
|8,3787
|% -1,58
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|Riyal
|2,0498
|2,0601
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,31
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|Altın Gr.
|471
|471
|-5,25
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|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
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|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
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|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
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|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
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|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,41
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|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
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|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,42
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