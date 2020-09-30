***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.Denetim Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN(Başkan) ve İlker CANÖZER (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: İlker CANÖZER(Başkan), Ömer Faruk ERDOĞAN (Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN (Başkan) ve İlker CANÖZER (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877499BIST