***EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.03.2020 18:02
***EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGCYH]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince, 2019 yılı kotta kalma ücretini ödemeyen Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin uyarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827680
BIST
17:5693.606
En Yüksek
|Değişim
|: -7,29%
|| -7.360,18
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:566,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0870
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
17:567,0079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:56321,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -5,12
|Açılış
|: 321,54
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.926.887
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.556.997
|% 15,00
|
|ECILC
|4,46
|475.206.170
|% 11,78
|
|PINSU
|2,62
|28.412.776
|% 10,55
|
|NIBAS
|6,50
|48.861
|% 8,51
|
|TKNSA
|5,44
|58.721.433
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.996.526
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.649.821
|% -20,00
|
|GEREL
|1,96
|10.535.325
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.244.530
|% -20,00
|
|ASELS
|24,46
|902.908.741
|% -6,50
|
|THYAO
|8,48
|672.298.255
|% -11,76
|
|ECILC
|4,46
|475.206.170
|% 11,78
|
|GARAN
|8,74
|457.466.256
|% -8,77
|
|DEVA
|10,47
|317.397.120
|% 5,33
|
|IHLGM
|0,90
|170.283.781
|% -19,64
|
|ODAS
|1,29
|210.873.235
|% -19,88
|
|CEMAS
|0,74
|88.516.938
|% -19,57
|
|KARSN
|1,30
|151.905.398
|% -15,58
|
|ECILC
|4,46
|475.206.170
|% 11,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9278
|7,9676
|% -0,14
|
|Frank
|6,6199
|6,6597
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6726
|1,6809
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-56,28
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,91
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,53
|33,53
|-2,26
|