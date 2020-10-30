***EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EGCYH]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve 06/04/2020 tarihinde uyarılan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885237BIST