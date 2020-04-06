***EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [EGCYH]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835378BIST