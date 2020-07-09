***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında, aracılık hizmetine ilişkin yetkilendirdiğimiz kurum Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (İstanbul Temsilciliği) başvurumuz yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858485BIST