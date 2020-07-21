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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

21.07.2020 18:55
GÜNCEL HABERLER



***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun yapıldığını 09.07.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk.
Sermaye Piyasası Kurulu 20.07.2020 tarihli yazısıyla kayıtlı sermaye tavanı ile sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadil başvurumuzu işlemden kaldırdığını şirketimize bildirdiğinden süreç iptal olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861027


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YONGA 29,04 545.894 % 10,00  
QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.604.879 % 10,00  
MAALT 130,90 25.241.393 % 10,00  
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Frank 7,2938 7,3378 % 0,28  
Riyal 1,8175 1,8266 % -0,28  
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Altın Gr. 404 404 3,66  
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Tam 2.704 2.716 24,70  
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