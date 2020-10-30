***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 01:29
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884753
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3280
En Düşük
8,2713
12:359,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7288
En Düşük
9,6423
12:35497,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,15
|Açılış
|: 497,57
|
|Önceki Kapanış
|: 498,51
|
503,26
En Düşük
496,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3160
|8,3280
|% 0,48
|
|Euro
|9,7044
|9,7288
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,6763
|10,7298
|% -0,14
|
|Frank
|9,0074
|9,0616
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2021
|2,2131
|% 0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
Seans Raporu
12:35
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