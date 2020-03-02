***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007Diğer Düzeltmeler2.231.618 2.231.618 2.231.618Transferler-2.128.025 2.128.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.185 -2.290.555 -2.292.740 -2.292.740Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885Transferler-2.290.555 2.290.555Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.258 624.274 625.532 625.532Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI776 1.984Dönem Karı (Zararı)37 624.274 -2.290.555Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.505.348 2.444.015Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 116.834 116.813Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.774 29.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-23.774 29.490Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.598.408 2.297.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler31 -1.598.408 2.297.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler930.420 -151.476Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -25Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 17.509.614 -17.509.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 126.976 -475.896Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 3.880 18.927Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -17.246.457 17.299.908Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 262.035 206.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 24.107 752.056Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 0 -607.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler250.265 164.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -16.909 125.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 267.174 39.642Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.346 1.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -48.570 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.050 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.050 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.050 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.274 1.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.274 1.984DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.103 119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 829 2.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 829 2.103Finansal Yatırımlar7 26 26Ticari Alacaklar10 0 17.509.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 17.509.614Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 370.395 497.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 367.123 493.702İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.272 3.669Türev Araçlar15 0 0Stoklar13 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 1.062 4.942İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 1.062 4.942Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 14 0Diğer Dönen Varlıklar26 0 2ARA TOPLAM372.326 18.014.058Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR372.326 18.014.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.896.121 2.297.713Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 51.513 166.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Şerefiye19 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0Diğer Duran Varlıklar26 724.768 707.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.672.402 3.171.881TOPLAM VARLIKLAR5.044.728 21.185.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 201.265 17.447.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 0 17.279.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 201.265 168.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 546.628 284.593Diğer Borçlar11 190.552 166.445İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 163.443 155.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 27.109 11.115Devlet Teşvik ve Yardımları20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 2.397.734 2.397.734İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 2.358.770 2.358.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 38.964 38.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar27.047 63.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 36.925Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 27.047 27.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 513.085 245.911ARA TOPLAM3.876.311 20.606.377Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler35 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.876.311 20.606.377UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 36.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 36.677Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 36.677TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.876.311 20.643.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.168.417 542.885Ödenmiş Sermaye27 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 251.880 251.880Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 297.610 297.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 -1.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -1.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 0 -1.258Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.594.711 2.594.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -42.600.058 -40.309.503Net Dönem Karı veya Zararı37 624.274 -2.290.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.168.417 542.885TOPLAM KAYNAKLAR5.044.728 21.185.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 0 16.226.560Satışların Maliyeti28 0 -16.027.010TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 199.550Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 199.550Genel Yönetim Giderleri29-30 -679.505 -669.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.608.303 599.154Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -304.524 -2.419.524ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)624.274 -2.290.024FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)624.274 -2.290.024Finansman Giderleri33 -531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)624.274 -2.290.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)624.274 -2.290.555DÖNEM KARI (ZARARI)37 624.274 -2.290.555Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37 624.274 -2.290.555Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,01560000 -0,05730000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.258 -2.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.258 -2.185Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.258 -2.185TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)625.532 -2.292.740Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları625.532 -2.292.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823764BIST