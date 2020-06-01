***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885Transferler0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 0 0 0 -4.518 0 0 553.818 549.300 549.300Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -5.776 2.594.711 -42.600.058 553.818 1.092.185 1.092.185Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417Transferler27 0 0 0 0 624.274 -624.274 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 0 0 0 0 0 1.276.876 1.276.876 1.276.876Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -41.975.784 1.276.876 2.445.293 2.445.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 87Dönem Karı (Zararı)37 1.276.876 553.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.369.365 -668.283Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 29.243 29.140Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 1.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.881Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31 -1.398.608 -699.304İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler92.489 114.552Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 0 17.509.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -50.232 -228.117Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -1.991 -5.352Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 41.451 -17.259.638Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -65.126 28.969Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 149.878 54.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.509 14.644Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -6.935 -4.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 25.444 19.006Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları0 87YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 87NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 87DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ829 2.103DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 829 2.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 829 829Finansal Yatırımlar7 26 26Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 420.627 370.395İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 417.355 367.123İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.272 3.272Türev Araçlar15 0 0Stoklar13 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 3.053 1.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 14 14Diğer Dönen Varlıklar26 0 0ARA TOPLAM424.549 372.326Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR424.549 372.326DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 5.294.729 3.896.121Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 22.270 51.513Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0Diğer Duran Varlıklar26 731.703 724.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.048.702 4.672.402TOPLAM VARLIKLAR6.473.251 5.044.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 242.716 201.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 481.502 546.628Diğer Borçlar11 340.430 190.552İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 313.321 163.443İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 27.109 27.109Devlet Teşvik ve Yardımları20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 2.397.734 2.397.734İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 2.358.770 2.358.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 38.964 38.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar27.047 27.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 27.047 27.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 538.529 513.085ARA TOPLAM4.027.958 3.876.311Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler35 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.027.958 3.876.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.027.958 3.876.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.445.293 1.168.417Ödenmiş Sermaye27 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 251.880 251.880Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 297.610 297.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.594.711 2.594.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -41.975.784 -42.600.058Net Dönem Karı veya Zararı37 1.276.876 624.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.445.293 1.168.417TOPLAM KAYNAKLAR6.473.251 5.044.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 0 0Satışların Maliyeti28 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri29-30 -160.023 -169.559Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.452.603 723.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -15.704 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.276.876 553.860Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.276.876 553.860Finansman Gelirleri34 0Finansman Giderleri33 0 -42SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.276.876 553.818Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.276.876 553.818DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35-37 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)37 1.276.876 553.818Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37 1.276.876 553.818Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,03190000 0,01380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -4.518Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -4.518Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -4.518TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.276.876 549.300Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.276.876 549.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848211BIST