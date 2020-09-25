***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885Transferler-2.290.555 2.290.555 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.258 624.274 625.532 625.532Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 0 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417Transferler-2.231.618 624.274 -624.274 -2.231.618 -2.231.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.728.874 6.728.874 6.728.874Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 363.093 -41.975.784 6.728.874 5.665.673 5.665.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.475 2.939Dönem Karı (Zararı)6.728.874 -182.378Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.728.874 -182.378Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.043.957 -135.255Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 48.929 58.315Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11 6.462 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler54.609 6.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-28 0 6.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 54.609 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -2.153.957 -199.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.674.694 320.572Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 17.509.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -90.026 47.322Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -11.661 1.851Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 16.462 -17.240.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -56.183 32.873Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.300.274 -63.473Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)33 -2.279.720 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 46.708 33.153Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -30.041 -7.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 76.749 40.712Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.223 2.939Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -2.748 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.448 -2.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.448 -2.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -7.448 -2.051FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)ERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27 888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 829 2.103DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 856 2.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 856 829Finansal Yatırımlar37 26Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 37 26Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar460.421 370.395İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 452.635 367.123İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.786 3.272Peşin Ödenmiş Giderler10.879 1.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 10.879 1.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 2.762 14Diğer Dönen Varlıklar12 18.996 0ARA TOPLAM493.951 372.326TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR493.951 372.326DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.050.067 3.896.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.050.067 3.896.121Maddi Duran Varlıklar16 10.032 51.513Diğer Duran Varlıklar12 735.813 724.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.795.912 4.672.402TOPLAM VARLIKLAR7.289.863 5.044.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar217.727 201.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 217.727 201.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 490.445 546.628Diğer Borçlar181.123 190.552İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 154.014 163.443İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 27.109 27.109Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.014 2.397.734İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33 79.050 2.358.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 38.964 38.964Kısa Vadeli Karşılıklar22 27.047 27.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 27.047 27.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 589.834 513.085ARA TOPLAM1.624.190 3.876.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.624.190 3.876.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.624.190 3.876.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.665.673 1.168.417Ödenmiş Sermaye23 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 251.880 251.880Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 297.610 297.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 363.093 2.594.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -41.975.784 -42.600.058Net Dönem Karı veya Zararı32 6.728.874 624.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.665.673 1.168.417TOPLAM KAYNAKLAR7.289.863 5.044.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 0 0 0 0Satışların Maliyeti25 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri26 -231.822 -404.187 -71.799 -234.628Pazarlama Giderleri26 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 7.039.923 223.212 5.587.320 -500.207Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -79.227 -1.361 -63.523 -1.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.728.874 -182.336 5.451.998 -736.196Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.728.874 -182.336 5.451.998 -736.196Finansman Gelirleri30 0 0 0 0Finansman Giderleri30 0 -42 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196DÖNEM KARI (ZARARI)6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16800000 -0,00500000 0,13600000 -0,01800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -4.518 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 -4.518 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -4.518 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.728.874 -186.896 5.451.998 -736.196Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.728.874 -186.896 5.451.998 -736.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876826BIST