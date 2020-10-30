***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -1.258 0 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885Transferler0 0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 1.258 0 0 0 19.591 20.849 20.849Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 0 0 2.594.711 -42.600.058 19.591 563.734 563.734Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 0 0 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417Transferler0 0 0 0 0 -2.231.618 624.274 -624.274 -2.231.618 -2.231.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 8.425.099 8.425.099 8.425.099Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 0 0 363.093 -41.975.784 8.425.099 7.361.898 7.361.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.461 775Dönem Karı (Zararı)8.425.099 19.591Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.425.099 19.591Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.929 -485.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 50.021 87.591Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.618 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -4.618 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.552 26.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 26.657Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 7.552 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -26 -599.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.460.819 515.280Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -4.003.966 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 17.509.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -632.050 88.106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -23.468 2.451Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 28.104 -17.260.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-107.730 133.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.191.042 -6.870Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.558.410 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.743 48.656Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -28.247 -13.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 55.990 61.936Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.209 49.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -48.941Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -2.748 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.448 -2.050Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -7.448 -2.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.448 -2.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.013 -1.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.013 -1.275DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0 2.103DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.013 828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.013 829Finansal Yatırımlar52 26Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 52 26Diğer Alacaklar1.002.445 370.395İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 999.159 367.123İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.286 3.272Peşin Ödenmiş Giderler20.373 1.062İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 20.373 1.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 2.762 14Diğer Dönen Varlıklar12 450 0ARA TOPLAM1.033.095 372.326TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.033.095 372.326DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.900.087 3.896.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 7.900.087 3.896.121Maddi Duran Varlıklar16 8.940 51.513Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Diğer Duran Varlıklar12 752.565 724.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.661.592 4.672.402TOPLAM VARLIKLAR9.694.687 5.044.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar229.369 201.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 229.369 201.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 438.898 546.628Diğer Borçlar231.128 190.552İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 205.014 163.443İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 26.114 27.109Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)839.324 2.397.734İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 800.360 2.358.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 38.964 38.964Kısa Vadeli Karşılıklar22 27.047 27.047Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 27.047 27.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 567.023 513.085ARA TOPLAM2.332.789 3.876.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.332.789 3.876.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.332.789 3.876.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.361.898 1.168.417Ödenmiş Sermaye23 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 251.880 251.880Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 297.610 297.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 363.093 2.594.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -41.975.784 -42.600.058Net Dönem Karı veya Zararı32 8.425.099 624.274Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.361.898 1.168.417TOPLAM KAYNAKLAR9.694.687 5.044.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 0 0 0 0Satışların Maliyeti25 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri26 -416.593 -587.838 -184.771 -183.651Pazarlama Giderleri26 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 8.921.568 609.297 1.881.645 386.085Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -79.281 -1.868 -54 -507ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.425.694 19.591 1.696.820 201.927Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.425.694 19.591 1.696.820 201.927Finansman Gelirleri30 0 0 0 42Finansman Giderleri30 -595 0 -595 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.425.099 19.591 1.696.225 201.969Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.425.099 19.591 1.696.225 201.969DÖNEM KARI (ZARARI)8.425.099 19.591 1.696.225 201.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.425.099 19.591 1.696.225 201.969Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,21100000 0,00000000 0,04200000 0,00500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 4.518Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 0 0 4.518Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 4.518TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.425.099 19.591 1.696.225 206.487Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.425.099 19.591 1.696.225 206.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884752BIST