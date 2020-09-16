***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.07.2020Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,13 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilek ve Temenniler,18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EGCYH 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EGCYH 2019 Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve 56940571 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplandı.Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Temmuz 2020 tarih ve 10129 sayılı nüshasının 546. ve 547. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlker CANÖZER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldıHazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 1.005,744-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere 80.766,462-TL asaleten, 324.441,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten katılımı ile toplam 405.207,854 -TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği anlaşılarak toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi .1.Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi gereğince genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanlık eder maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ'nin toplantıya başkanlık etti ve Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL'ü atadı.2.Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına oy birliğiyle kabul edildi.Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edidiğini tespit etti3.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif edildi, okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.4.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi.Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle karar verildi.5.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif okundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar müzakere edildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.6.Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyelikleri bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir.7.2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar.Yönetim Kurulu üyelerinden Tan EGELİ, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 325.447,136-TL oyla oybirliğiyle, Yönetim Kurulu üyelerinden Ersoy ÇOBAN 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 405.206,31-TL oyla oybirliğiyle, Ebru EGELİ,Egeli & CO Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. ( gerçek kişi temsilcisi Uğur ÖZKAN) İlker CANÖZER, Mehmet Cemal TÜKEL katılanların oylarından 405.207,854-TL oyla oybirliğiyle ibra edildi.8.Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanaından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslrim/875221BIST