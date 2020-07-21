***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ve Artırım İşlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun yapıldığını 09.07.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu 20.07.2020 tarihli yazısı ile sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin şirket yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklandığı tarih olan 11.06.2020 tarihinden önceki 30 gün içerisinde şirket hisselerimizin BIST'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerin altında olması nedeni ile sermaye azaltımının Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 19. Maddesine göre yapılabileceğini, ancak açıklama öncesi 30 günlük dönem esas alınarak şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den 2.000.000 TL'ye azaltımı sonrasında düzeltilmiş borsa fiyatının 1 TL nominal değerli pay için aşılmaması gereken sınır olan 1,20 TL'nin üzerinde olması nedeni ile başvurumuzun işlemden kaldırıldığı hususlarını şirketimize iletmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımı/Azaltımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861025BIST