***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun yapıldığını 09.07.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu 20.07.2020 tarihli yazısıyla kayıtlı sermaye tavanı ile sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadil başvurumuzu işlemden kaldırdığını şirketimize bildirdiğinden süreç iptal olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861026BIST