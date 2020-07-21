***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
21.07.2020 18:55
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun yapıldığını 09.07.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu 20.07.2020 tarihli yazısıyla kayıtlı sermaye tavanı ile sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadil başvurumuzu işlemden kaldırdığını şirketimize bildirdiğinden süreç iptal olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861026
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0245
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8302
18:057,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,92
|Açılış
|: 404,61
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFB
|45,80
|64.635.927
|% 9,99
|
|MERIT
|37,26
|549.809
|% 9,98
|
|TKURU
|27,78
|607.938
|% 9,98
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|SNKRN
|2,50
|465.520
|% -6,02
|
|HDFGS
|3,28
|38.028.174
|% -5,75
|
|OYLUM
|3,65
|33.884.687
|% -5,44
|
|TMSN
|8,08
|53.788.832
|% -4,83
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|IHLGM
|1,75
|241.357.573
|% -2,78
|
|HLGYO
|2,45
|145.462.564
|% -2,39
|
|ARDYZ
|31,86
|129.413.089
|% 3,17
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|IHLGM
|1,75
|241.357.573
|% -2,78
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|HLGYO
|2,45
|145.462.564
|% -2,39
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6860
|8,7296
|% 0,36
|
|Frank
|7,2930
|7,3370
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8176
|1,8268
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,82
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,30
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,92
|
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