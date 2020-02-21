***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.02.2020 13:28
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Şişli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820804
BIST
14:27115.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -103,80
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:276,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1235
En Düşük
6,0869
14:276,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6173
En Düşük
6,5655
14:27321,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,89
|Açılış
|: 321,61
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,66
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|31,68
|57.808.993
|% 12,18
|
|DGGYO
|6,36
|13.922.403
|% 11,78
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|3,06
|127.419.720
|% -14,04
|
|HATEK
|8,40
|9.054.717
|% -9,39
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,74
|75.674.712
|% -7,87
|
|GSRAY
|2,92
|55.829.586
|% -6,41
|
|THYAO
|14,28
|803.129.970
|% -0,63
|
|ASELS
|28,50
|652.373.054
|% 0,49
|
|IPEKE
|9,78
|457.063.490
|% 6,19
|
|KOZAA
|12,28
|418.762.694
|% 9,25
|
|HALKB
|6,72
|296.596.760
|% -1,47
|
|ODAS
|2,06
|242.252.156
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|165.513.206
|% -1,31
|
|CEMAS
|1,24
|133.689.860
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,19
|115.129.027
|% 0,85
|
|ADESE
|1,50
|145.840.555
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8863
|7,9259
|% 0,65
|
|Frank
|6,2053
|6,2427
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6264
|1,6346
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,05
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|31,49
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|15,23
|
|Çeyrek
|514
|525
|7,62
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|-1,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 02 kaybederek (% -0.04 ) 109, 541
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, ORMA, YKGYO, KRSTL
-
14:41
YONGA, HUBVC, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:41
ULUSE, HATEK, RALYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:41
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 173 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem