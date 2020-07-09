***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
09.07.2020 18:23
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında, aracılık hizmetine ilişkin yetkilendirdiğimiz kurum Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (İstanbul Temsilciliği) başvurumuz yapılmıştır. Taslak izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858480
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8990
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|Önceki Kapanış
|: 6,8900
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6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,7900
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,47
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6337
|8,6770
|% 0,13
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|397
|398
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.604
|-1,10
|
|Tam
|2.658
|2.672
|-1,10
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,60
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,02
|
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