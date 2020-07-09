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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

09.07.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında, aracılık hizmetine ilişkin yetkilendirdiğimiz kurum Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (İstanbul Temsilciliği) başvurumuz yapılmıştır. Taslak izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858480


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Sterlin 8,6337 8,6770 % 0,13  
Frank 7,2730 7,3168 % -0,08  
Riyal 1,8242 1,8334 % 0,07  
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Altın Gr. 397 398 -1,31  
Cumhuriyet 2.582 2.604 -1,10  
Tam 2.658 2.672 -1,10  
Yarım 1.291 1.307 -0,60  
Çeyrek 646 654 -0,30  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 -0,09  
Gümüş Gr. 4,10 4,11 -0,02  
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