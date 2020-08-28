***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVYOR00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVYOR00018 0 0B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 0 0Ek Açıklamalar28.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısındaİlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 EGCYH_KarDagıtımTablosu_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 363.093Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 624.274 950.0284. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 624.724 950.0286. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -42.600.058 -42.605.2527. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -41.975.784 -41.655.224Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -41.975.78411. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek -41.975.784 -41.655.22420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871625BIST