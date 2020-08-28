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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.08.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVYOR00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVYOR00018 0 0
B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 0 0

Ek Açıklamalar
28.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında
İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGCYH_KarDagıtımTablosu_2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 363.093
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 624.274 950.028
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 624.724 950.028
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -42.600.058 -42.605.252
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -41.975.784 -41.655.224
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -41.975.784
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek -41.975.784 -41.655.224
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871625


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Cumhuriyet 3.064 3.110 37,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,55 27,59 0,55  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,13  
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