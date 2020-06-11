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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2020 23:43
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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararımıza istinaden
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesine, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200,000,000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGCYH_EsasSozlesme_TadilMetni_11062020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850858


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