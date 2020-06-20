***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2019 / 03.07.2019 / 27.05.2019 / 16.05.2019 / 27.03.2019 / 07.11.2018 / 21.09.2018 / 23.07.2018 / 16.07.2018 / 13.07.2018 /06.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16.10.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi20.11.2019Davanın Konusuİtirazın İptaliKarşı Taraf(lar)T.C. Ziraat BankasıDavanın Tutarı1.957.665,91 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)30,24%İlgili Mahkeme ve Dosya No2018/939Davanın Duruşma Tarihi14.11.2019Alınan KararDavanın Kısmen Kabulune Kısmen Reddine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖdeme Zorunluluğu - Aktiflere Haciz OlasılığıAçıklamalarZiraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27-TL ihtiyati haciz kararı alındığı, ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği, ilgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olduğu, kredi borcu için yeterli teminat bulunduğu, şirketimize tebliğ edilen 1.957.665,92 TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği, ihtiyati haciz kararına itirazımızın mahkeme tarafından reddedildiği, şirketimiz tarafından yapılan ödeme emrine itirazımıza ilişkin olarak Ziraat Bankası tarafından itirazın iptali davası açıldığı, itirazın iptali davasına ilişkin olarak dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, duruşmanın 27.06.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunun tarafımıza tebliğ edildiği, raporda asıl alacağın 1.876.945,72 TL olarak tespit edildiği, bilirkişi raporuna itiraz hakkımızın saklı olduğu, bilirkişi raporuna itiraz edildiği hususları ve son celsede davalı vekilince bilirkişi raporuna itirazlar dikkate alınarak ek rapor tanzimi istenmesine, davacı vekiline suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verilmesine, icra müdürlüklerindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verildiği , duruşmanın son celsesinin 14.11.2019 tarihinde yapıldığı ve mahkemenin 1.957.665,91TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, ayrıca 391.533,18TL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne ve gayri nakdi krediler yönünden ise davanın reddine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verdiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından 391.553,18 TL inkar tazminatı, 79.564,99 TL vekalet ücreti, 23.643,71 TL peşin karar ve ilam harcı, 730 TL yargılama gideri ve 14.294,60 TL işlemiş yasal faiz (14.11.2019-10.03.2020) olmak üzere toplamda 509.786,48 TL talep edilen icra emri şirketimiz vekiline tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 1.957.665,91TL (faiz ve masraflar hariç) ödeme emri ve 509.786,48 TL (faiz ve masraflar hariç) icra emri kaynaklı borcu bulunmaktadır.Paydaşlarımızın ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852196BIST