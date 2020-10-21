***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2019, 23.07.2019,03.07.2019, 27.03.2019, 31.10.2018, 27.09.2018,21.09.2018, 23.07.2018 , 16.07.2018 , 13.07.2018, 06.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.10.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi15.10.2018Davanın Konusuİtirazın İptaliKarşı Taraf(lar)TC Ziraat Bankası A.Ş.Davanın Tutarı4.413.781,41Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)60,54%İlgili Mahkeme ve Dosya No2018/931Davanın Duruşma Tarihi19/12/2019Alınan Karar4.413.036,57 TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖdeme Zorunluluğu - Aktiflere Haciz OlasılığıAçıklamalarZiraat Bankası A.Ş. vekili tarafından 882.607,31 TL inkar tazminatı, 109.330,36 TL vekalet ücreti, 53.307,54 TL peşin karar ve ilam harcı, 800 TL yargılama gideri ve 76.884,32 TL işlemiş yasal faiz (19.12.2019-08.10.2020) olmak üzere toplamda 1.122.929,53 TL talep edilen icra emri şirketimiz vekiline tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 4.413.036,57 TL (faiz ve masraflar hariç) ödeme emri ve 1.122.929,53 TL (faiz ve masraflar hariç) icra emri kaynaklı borcu bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882800BIST