***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2020, 31.12.2019, 23.07.2019, 03.07.2019, 27.03.2019, 31.10.2018, 27.09.2018, 21.09.2018, 23.07.2018, 16.07.2018, 13.07.2018, 06.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.10.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi15.10.2018Davanın Konusuİtirazın İptaliKarşı Taraf(lar)T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Davanın Tutarı4,413,788.41 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)60.54%İlgili Mahkeme ve Dosya No2018/931Davanın Duruşma Tarihi19.12.2019Alınan KararDavacının gayri nakti alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine, İst 2.İcra 2018/24633E dosyaya yapılan itirazın kısmen iptali ile takibin Egeli Co Yatırım Holding AŞ bakımından 4.231.696,45TL asıl alacak, 172.242,97TL işlemiş temerrüd faizi, 8.612,15TL BSMV, 485,00TL ihtiyati vekalet ücreti olmak üzere toplam 4.413.036,57TL üzerinden devamına ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 28,93 oranında temerrüd faizi ve faizin % 5?i oranında BSMV uygulanmasına, ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne, ve davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖdeme Zorunluluğu nedeni ile şirket aktiflerinde İcra ve Haciz riskiAçıklamalarİlgili mahkemenin gerekçeli kararındaDavacının gayri nakti alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine, Davacının nakit alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının kısmen kabulü ile tahsilde tekerrür olmamak koşulu ile davalıların İstanbul 2.İcra Müdürlüğü'nün 2018-24633 Esas nolu dosyaya yapmış oldukları itirazın kısmen iptali ile takibin Egeli Co Yatırım Holding AŞ bakımından 4.231.696,45TL asıl alacak, 172.242,97TL işlemiş temerrüd faizi, 8.612,15TL BSMV, 485,00TL ihtiyati vekalet ücreti olmak üzere toplam 4.413.036,57TL üzerinden devamına Asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 28,93 oranında temerrüd faizi ve faizin % 5'i oranında BSMV uygulanmasına, Davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, 882,607,31-TL inkar tazminatı (Tan EGELI 846.339,29-TL ile sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, 109.330,36-TL Vekalet ücreti (Tan Egeli 107.516,96-TL ile sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, Davacı tarafından yatırılan 53.307,54-TL karar ve ilam harcının davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, 248.146,98-TL karar ve ilam harcının (Tan EGELİ yönünden 235.759,64-TL nispi karar ve ilam harcı limitiyle sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına, 800-TL yargılama gideri müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine, İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup karar şirketimiz tarafından istinaf edilmiş ve adli yardım talebinde bulunulmuştur.İstinaf mahkemesi adli yardım talebini reddetmiştir. Adli yardım talebinin reddine dair verilen karara karşı şirketimiz tarafından itiraz edilmiş, istinaf mahkemesi adli yardım talebinin reddine dair ara karara yönelik itirazın reddine karar vermiştir. İstinaf mahkemesi kararı ile davalılar vekilinin adli yardım talepli istinaf edildiği, istinaf harçlarının yatırılmadığı belirlenmekle, adli yardım talebinin de reddedilmesi karşısında HMK 344/1 maddesi gereğince istinaf harçlarının tamamlanması için kararı istinaf eden davalı vekiline muhtıra gönderilerek harcının yatırılması halinde dosyanın istinaf incelemesi için daireye gönderilmesi, harcının yatırılmaması halinde HMK ‘nın 344. Maddesi gereğince işlem yapılması için mahalline geri çevrilmesine KESİN karar verilmiştir. Kesin karara yönelik Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.Nispi İstinaf harcının yatırılması konusunda muhtıra şirketimiz vekiline tebliğ edilmiş, Şirketimiz vekili, ekonomik güçlükler nedeni ile istinaf harç masraf tamamlama için belirlenen tutarın şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasını talep etmiştir.Istanbul 18 ATM, nispi istinaf harçlarını yatırması konusunda tebliğ olunan muhtıraya rağmen yasal süresi içerisinde eksiklik tamamlanmadığından HMK 344. Maddesi gereğince davalılar vekilinin İSTİNAF TALEBİNİN REDDİNE, istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiş olup, şirketimiz tarafından karara karşı İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882910BIST