***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Mart 2020 tarihli toplantısındaCovid-19 (Corona) virüsü ile etkin mücadele kapsamında merkez ofisimizde ilk aşamada 13 Mart – 28 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanan tedbir amaçlı geçici kapalılık halinin 06 Nisan 2020'e uzatılmasına,oybirliği ile karar verilmişdir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833049BIST