***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Bankası A.Ş. tarafından Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle Ziraat Bankasını zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığının şirketimize bildirildiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.Çal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması amacıyla yargılamanın durmasına karar verildiği ancak Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış olduğundan durmasına karar verilmiş olan yargılamanın kaldığı yerden aynen devamına, tarafların daha önce ifadelerinin alınmış olmasından bahisle bu hususta işlem yapılmasına yer olmadığına ve duruşmanın bu nedenle 16.12.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883402BIST