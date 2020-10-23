***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 17:58
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle Ziraat Bankasını zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığının şirketimize bildirildiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
Çal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması amacıyla yargılamanın durmasına karar verildiği ancak Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış olduğundan durmasına karar verilmiş olan yargılamanın kaldığı yerden aynen devamına, tarafların daha önce ifadelerinin alınmış olmasından bahisle bu hususta işlem yapılmasına yer olmadığına ve duruşmanın bu nedenle 16.12.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.
Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883402
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 486,89
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9516
|7,9534
|% 0,20
|
|Euro
|9,4340
|9,4411
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3271
|10,3789
|% -0,28
|
|Frank
|8,7566
|8,8093
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|0,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS