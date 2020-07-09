***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVYOR00018 79.761 75.772,950 95,00000B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 39.920.239 37.924.227,050 95,00000Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 40.000.000 38.000.000,000 95,00000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVYOR00018 79.761 75.772,950 1.900,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 HamilineB Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 39.920.239 37.924.227,050 1.900,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 40.000.000 38.000.000,000 1.900,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2020SPK Başvuru Tarihi 09.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında, aracılık hizmetine ilişkin yetkilendirdiğimiz kurum Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (İstanbul Temsilciliği) başvurumuz yapılmıştır. Sermaye azaltımına ilişkin hazırlanan yönetim kurulu raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 EGCYH_EsasSozlesme_TadilMetni_11062020.pdfEK: 2 EGCYH Sermaye azaltım raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858478BIST