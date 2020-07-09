***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'ndan 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan Sermaye Arttırımından Sağlanacak Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858483BIST