***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 13:39
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep AYGÜL Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 19.06.2020 0 212 343 06 26 egcyh@egelico.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207671
Ayça Örge ATEŞLER Yatırımcı İlişkileri Personeli 19.06.2020 0 212 343 06 26 egcyh@egelico.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852635
BIST
13:42115.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -165,00
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:426,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:427,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:42392,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,75
|Açılış
|: 392,03
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|433.538.583
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.388.866
|% 9,98
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|ULAS
|4,98
|16.460.948
|% 9,69
|
|IEYHO
|0,87
|173.914.719
|% 7,41
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,38
|23.817.404
|% -8,61
|
|BAYRK
|8,39
|9.347.527
|% -6,57
|
|RTALB
|32,80
|60.231.059
|% -6,23
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GUSGR
|4,74
|618.533.819
|% 3,72
|
|GARAN
|8,35
|545.705.606
|% -1,30
|
|KARSN
|2,83
|468.832.949
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,00
|467.044.943
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,43
|433.538.583
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|433.538.583
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,87
|173.914.719
|% 7,41
|
|KARSN
|2,83
|468.832.949
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,00
|467.044.943
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,74
|618.533.819
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5680
|8,6110
|% 0,26
|
|Frank
|7,2335
|7,2771
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|9,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.633
|17,00
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,20
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,40
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,61
|