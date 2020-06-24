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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2020 13:39
GÜNCEL HABERLER



***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep AYGÜL Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 19.06.2020 0 212 343 06 26 egcyh@egelico.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207671
Ayça Örge ATEŞLER Yatırımcı İlişkileri Personeli 19.06.2020 0 212 343 06 26 egcyh@egelico.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852635


BIST



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Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
115.599 En Düşük
114.525
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 433.538.583 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.388.866 % 9,98  
KSTUR 48,90 59.703 % 9,74  
ULAS 4,98 16.460.948 % 9,69  
IEYHO 0,87 173.914.719 % 7,41  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5680 8,6110 % 0,26  
Frank 7,2335 7,2771 % 0,24  
Riyal 1,8225 1,8317 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 9,11  
Altın Gr. 392 392 2,67  
Cumhuriyet 2.593 2.633 17,00  
Tam 2.609 2.622 19,20  
Yarım 1.271 1.282 9,40  
Çeyrek 638 642 4,70  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 -0,01  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,01  
B. Petrol 42,02 42,02 -0,61  
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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