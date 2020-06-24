***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
24.06.2020 13:44
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2020,03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak 01.06.2020 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve TTK 376 kapsamında yeni bir ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852637
BIST
13:48115.184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -154,73
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:486,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:487,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:48391,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,67
|Açılış
|: 391,95
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|433.738.159
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.390.354
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|16.545.698
|% 9,91
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|SAMAT
|2,54
|37.063.862
|% 8,55
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|BAYRK
|8,50
|9.473.126
|% -5,35
|
|PEKGY
|8,09
|25.093.285
|% -4,49
|
|RTALB
|33,42
|61.793.919
|% -4,46
|
|GUSGR
|4,74
|622.962.418
|% 3,72
|
|GARAN
|8,35
|547.895.492
|% -1,30
|
|PETKM
|4,28
|472.419.892
|% 3,38
|
|KARSN
|2,83
|469.341.051
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,01
|469.145.559
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,43
|433.738.159
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|174.362.197
|% 6,17
|
|KARSN
|2,83
|469.341.051
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,01
|469.145.559
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,74
|622.962.418
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5648
|8,6078
|% 0,22
|
|Frank
|7,2279
|7,2715
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|7,86
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|18,90
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,30
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,61
|