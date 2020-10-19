***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2020,29.03.2020,03.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak 25.09.2020 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanTTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve TTK 376 kapsamında yeni bir ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882353BIST