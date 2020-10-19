***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
19.10.2020 14:47
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020,29.03.2020,03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak 25.09.2020 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve TTK 376 kapsamında yeni bir ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882353
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0335
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05484,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 484,57
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.883.010
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.922.342
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.455.916
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.295.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.096.334
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.973.582
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.074.805.126
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.378.016
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|767.652.666
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|750.105.137
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,31
|584.497.474
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8952
|7,8997
|% -0,42
|
|Euro
|9,3072
|9,3117
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% 0,13
|
|Frank
|8,6484
|8,7005
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0988
|2,1093
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|9,02
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,07
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
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17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
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17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
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17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem