***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Ağustos 2020 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.Denetim Komitesi: İlker Canözer (Başkan) ve Ömer Faruk ERDOĞAN (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Ömer Faruk Erdoğan (Başkan), Tan EGELİ (Üye), Zeynep AYGÜL (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: İlker Canözer (Başkan) ve Tan EGELİ (Üye)Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871638BIST