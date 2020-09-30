***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.09.2020 17:22
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
Denetim Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Ömer Faruk ERDOĞAN (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN(Başkan), İlker CANÖZER(Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Ömer Faruk ERDOĞAN (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877504
BIST
18:051.145
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|Değişim
|: 1,96%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
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|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
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|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
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|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
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|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
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|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
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|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
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|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
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|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
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|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
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|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7064
|7,7205
|% -1,23
|
|Euro
|9,0216
|9,0482
|% -1,42
|
|Sterlin
|9,9158
|9,9655
|% -0,95
|
|Frank
|8,3273
|8,3775
|% -1,60
|
|Riyal
|2,0475
|2,0578
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-0,96
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,96
|41,96
|0,40
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