***EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EGCYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve 06/04/2020 tarihinde uyarılan Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyetinin bulunmaması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 25/1-e maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885240BIST