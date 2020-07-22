***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.07.2020 15:45
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından değerlendirilmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi Kurul'ca uygun görülmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861178
BIST
16:39118.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 221,27
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:396,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:397,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0809
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:39408,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,61
|Açılış
|: 408,42
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.280.011
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.510.102
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.398.001
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.920.712
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.970.981
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,46
|135.499.485
|% -7,78
|
|YAPRK
|15,15
|22.233.077
|% -7,00
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|ASELS
|33,28
|1.312.353.958
|% 2,91
|
|GARAN
|7,98
|808.579.174
|% 0,50
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|PETKM
|4,26
|520.832.756
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|260.424.777
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|448.039.627
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|245.139.522
|% -1,15
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6791
|8,7226
|% 0,25
|
|Frank
|7,3362
|7,3804
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,29
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.670
|23,70
|
|Tam
|2.728
|2.739
|24,30
|
|Yarım
|1.324
|1.340
|11,90
|
|Çeyrek
|664
|671
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,87
|0,21
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 263, 67 artarak (% 0.24 ) 108, 887
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16:52QNBFB
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