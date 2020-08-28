***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2020, 22.07.2020, 11.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2020 tarih ve E-12233903-345.08-7479 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 10.08.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00056448247 sayılı izinleri uyarınca, kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesi, oybirliğiyle kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871658BIST