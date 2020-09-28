***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
28.09.2020 16:30
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020,11.08.2020, 22.07.2020, 11.07.2020
Açıklamalar
Yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8.Madde 11/09/2020 11/09/2020 10158
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 ve 34. madde degişikliği ve 36.maddenin eklenmesi 20/04/2016 26/04/2016 9062
5,12,13,15,25, (35.madde eklendi) 07/05/2012 11/05/2012 8066
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 , 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 Geçici Madde 1,2,3,4,5 ( Tamamı) 09/06/2011 15/06/2011 7837
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877017
BIST