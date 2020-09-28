***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020,11.08.2020, 22.07.2020, 11.07.2020AçıklamalarYürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8.Madde 11/09/2020 11/09/2020 101583, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 ve 34. madde degişikliği ve 36.maddenin eklenmesi 20/04/2016 26/04/2016 90625,12,13,15,25, (35.madde eklendi) 07/05/2012 11/05/2012 80661,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 , 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 Geçici Madde 1,2,3,4,5 ( Tamamı) 09/06/2011 15/06/2011 7837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877017BIST