***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.10.2020 21:50
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884748
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3305
En Düşük
8,2241
12:359,6831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7811
En Düşük
9,6531
12:35497,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 497,60
|
|Önceki Kapanış
|: 498,51
|
503,26
En Düşük
496,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2741
|8,2800
|% 0,28
|
|Euro
|9,6676
|9,6831
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,6753
|10,7288
|% -0,15
|
|Frank
|9,0050
|9,0593
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2010
|2,2120
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-7,49
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,40
|38,40
|-1,24
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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